«Вгоняю себя в искусственную депрессию»: почему Леон Кемстач сочувствует близким

Юный артист прославился в декабре прошлого года. С тех пор молодой человек продолжает покорять мир кино и развиваться.

Популярному актеру Леону Кемстачу, прославившемуся в столь юном возрасте, пришлось непросто во время съемок фильма «Сын мой». Как признался артист в беседе с NEWS.ru, лента оказалась для него очень тяжелой — ради качественной игры молодой звезде было необходимо оставаться в образе даже в выходные дни.

Актеру этим летом исполнилось 16 лет. Как ни странно, несмотря на большую известность и талант от природы, поступать в театральный институт он не планирует. Юноша мечтает о собственной строительной компании и собирается стать инженером.

Однако, не забрасывает молодой человек и дело «для души». Он не отрицает, что может совмещать основную профессию со съемками в кино — как хобби ради удовольствия.

Только вот порой «увлечение» приносит свои сложности. Так, работа над кинолентой «Сын мой» требовала полного погружения в драму. Тяжело приходилось как самому Леону, так и близким актера.

«Для меня было тяжеловато играть в нем, потому что ты вкладываешь в это очень много эмоций. Кстати, вот такой интересный факт — я всегда вхожу в роль даже вне съемки. Даже если это выходной, я все еще остаюсь в этом состоянии, чтобы не потерять нить игры. Тяжело еще людям, которые вокруг меня. Потому что я постоянно в драме, я вгоняю себя в искусственную депрессию, чтобы показать эти эмоции, чтобы они были настоящие», — рассказал артист.

Так, молодой человек выкладывался на полную ради роли.

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