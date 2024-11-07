Опасная привычка из детства: почему ни в коем случае нельзя есть снег

Даже кристально чистый на вид, он может нести серьезную угрозу для здоровья.

Даже чистый на первый взгляд снег ни в коем случае нельзя есть из-за содержащихся в нем опасных веществ. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал биолог Роман Опарин.

Дело в том, что снег и сосульки являются природными абсорбентами, поглощающими все загрязнения окружающей среды. Они впитывают в себя выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий и даже радиоактивные осадки.

Более того, уже выпавший снег продолжает собирать различную окружающую его грязь, например, в сугробах около автомобильных дорог скапливается реагент, а сосульки содержат в себе пыль, ржавчину и различные строительные химикаты.

«Вторым важным фактором является возможность наличия в снеге и льде бактерий и микробов. И хотя низкие температуры замедляют их размножение, некоторые микроорганизмы способны выживать в экстремальных условиях, а, попав в организм человека, вызывать инфекции и другие проблемы со здоровьем», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ближайшие дни уже примерно 85–90% территории России будет покрыто снегом.