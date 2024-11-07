Курчатовский институт разработает подводный атомный газовоз

Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» заключил договор с холдингом «Газпром» на разработку подводного атомного газовоза. Об этом президент НИЦ Михаил Ковальчук рассказал в беседе с РИА Новости.

«Буквально на днях мы заключили договор с „Газпромом“ на начало работ, на проработку проекта, технического задания. У нас есть стандартные материалы и изделия, которые не надо заново разрабатывать: металл для корпусов, блоки электродвижения, реакторы. По сути, это будет подводный подвижный газопровод», — объяснил Ковальчук.

Глава НИЦ также отметил, что проект будет представлять из себя подледный челнок для Северного морского пути. Разработчики даже могут сделать газовоз беспилотным, но для этого потребуется сделать реактор необслуживаемым.

По словам Ковальчука, разработка атомного газовоза ставит задачи на ближайшие десятилетия, однако подобный проект поможет России преодолеть санкции и подтвердит достижения отечественной науки.

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