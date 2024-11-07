Отсутствие стабильности в мире: Путин обратился к странам СНГ

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Евгения Романова
Евгения Романова 9 0

Путин: ситуация в мире далека от стабильности

Отсутствие стабильности в мире: Путин обратился к странам СНГ

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Президент РФ обратился к участникам встречи глав Совбезов участниц Содружества.

Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, в связи с чем страны-члены Содружества Независимых государств (СНГ) должны использовать потенциал своих ведомств для выявления угроз. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Он обратился к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ, послание лидера зачитал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Путин подчеркнул значимость и актуальность проблем, которые вынесены на обсуждение.

«От их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнерства в странах СНГ, обеспечение коллективной безопасности, создание условий для роста национальных экономик и продвижение интеграционных процессов. Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности», — говорится в обращении главы государства.

Важно, чтобы страны СНГ активно использовали аналитический и прогнозный потенциал своих Совбезов для выявления внешний и внутренних угроз на пространстве объединения, а также для своевременной выработки и корректировки документов стратегического планирования. На их основе принимаются приоритетные решения в первую очередь в таких сферах, как оборона, противодействие терроризму, борьба с экстремизмом и транснациональной преступностью, наркобизнесом и нелегальной миграцией.

Почти месяц назад, 9 октября, в Москве прошел саммит стран СНГ. За круглым столом в тот день собрались девять лидеров этих государств и генсек организации. Приоритетной темой стала экономика. Путин в приветственном слове заявлял, что Россия настроена на всемерное укрепление сотрудничества со странами СНГ, ведь они являются самыми близкими соседями, друзьями, стратегическими партнерами. Также российский лидер подчеркнул, что результат совместной работы — заметно укрепившийся авторитет СНГ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Западу не удастся расколоть дружбу стран СНГ. Москва использует каждую возможность для консультаций с партнерами и выстраивания общей стратегии, и они у нас чувствуют себя как дома. Желание США рассорить нас с соседями дало обратный эффект.

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