Силовики задержали подозреваемого в госизмене жителя Мордовии

Житель Мордовии задержан по подозрению в совершении государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Установлено, что после начала специальной военной операции на Украине 41-летний бывший заключенный заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО. В 2023 году он сбежал из военного госпиталя и стал скрываться на территории Мордовии.

Россиянин установил контакт с членами запрещенного в РФ украинского вооруженного формирования и стал снабжать их информацией о предприятиях Мордовии, которые выполняют гособоронзаказ, а также территориях, через которые проходят военные грузы.

«В октябре 2024 года подозреваемый скрыто произвел фотосъемку пропускного пункта объекта Министерства обороны РФ, пути подхода к нему, подготовил зажигательные смеси для совершения ДТА и намеревался заложить их в тайник вблизи указанного учреждения», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Сотрудникам УФСБ удалось выявить намерения россиянина и задержать его, предотвратив преступление. При нем обнаружили пакет с четырьмя зажигательными смесями и телефон с перепиской.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан экс-руководитель главного управления угрозыска по Петербургу Колесников.