Продажи упадут? Как будет развиваться российский рынок авто

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 28 0

Автоэксперт Форманчук: при высокой ключевой ставке не будет былого оборота авто

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Сейчас покупать в кредит машину бессмысленно, предупреждают эксперты.

Пока в стране высокая ключевая ставка, не будет былого большого оборота автомобилей. Количество продаж новых и подержанных машин продолжает падать, ведь раньше в большей степени их покупали в кредит. Об этом рассказал глава Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук в беседе с 5-tv.ru.

Он прокомментировал новость о том, что средняя стоимость подержанного автомобиля, которому не больше 15 лет, в России уменьшилась по итогам октября на 11%, до 2,03 миллиона рублей. Такие данные предоставили в «Авто.ру Оценка». Эксперт подчеркнул, что не заметил таких изменений.

«Количестве продаж новых и б/у автомобилей будет падать, потому что более 60% автомобилей покупалось в кредит. Это за этот год. Доля таких покупок очень большая с учетом ставки рефинансирования, которая есть, и реальных ставок, которые сейчас по кредиту, это около 30% годовых», — сказал Форманчук.

Сейчас покупать в кредит машину бессмысленно, ведь за четыре-пять лет владелец заплатит уже полную ее стоимость. Это не очень разумно, поэтому пока инфляционные нормы будут на таких высоких ставках, «не будет оборота былого автомобилей большого».

Также Форманчук объяснил, что сегодня российский автопром традиционно занимает очень низкий ценовой сегмент, если сравнивать с машинами, которые вводят на рынок РФ. Например, автомобили Lada сегодня доступны как по качеству, так и по стоимости. Такие машины не очень сложны в ремонте, поэтому их продолжают покупать.

Автоэксперт также ответил, смогут ли российские авто повторить успех отечественных телевизоров. Стоит уточнить, что речь идет о росте продаж, о чем недавно писали «Известия». В частности, спрос на российские телевизоры вырос в 2,5 раза. Одной из причин популярности называются стабильно работающие развлекательные платформы РФ. К тому же современные отечественные ТВ недорогие.

«Российские телевизоры и российские автомобили они делокализованы на 100% для производства в России. Это все состоит из компонентов, которые производятся во всем мире. Не может в современных условиях никакая страна наладить производство полного цикла автомобилей», — сказал Форманчук.

Помимо того, что автомобиль состоит из различных деталей, продолжил эксперт, также и имеются патенты и прочие вещи, за которые нужно перечислять деньги правообладателям. В этой связи Форманчук сомневается, что авто повторят успех телевизоров. Все-таки машина является технически сложным товаром.

В конце октября Центробанк (ЦБ) поднял ключевую ставку до 21%. В сообщении регулятора говорится, что инфляция складывается выше, чем прогнозировалось в июле этого года. Кроме того, увеличиваются инфляционные ожидания. Также в ЦБ допустили, что на следующем заседании ключевую ставку снова могут повысить. Оно запланировано на 20 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить в России экономику высоких зарплат. Доходы работников должны увеличиваться опережающими рост цен темпами, подчеркнул глава государства. Он также заявил о необходимости укреплять, вкладывать ресурсы и инвестиции в развитие кадрового потенциала.

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Продажи упадут? Как будет развиваться российский рынок авто

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