Не удосужился даже посмотреть: Никита Кологривый унизил коллег по «Слову Пацана»

Что о себе возомнил скандальный актер?

Актер Никита Кологривый унизил весь актерский состав сериала «Слово Пацана» на прошедшей в среду церемонии награждения премии Ok! Awards «Больше чем звезды». Об этом сообщает издание KP.RU.

Среди гостей ежегодной престижной премии были практически все актеры из нашумевшего отечественного сериала про подростковую преступность в Казани: Анна Пересильд (Айгуль), Леон Кемстач (Пальто), Анастасия Красовская (Ира), Слава Копейкин (Турбо), Лев Зулькарнаев (Зима), Сергей Бурунов (Кирилл Суворов), Елизавета Базыкина (Наташа), Ярослав Могильников (Ералаш), Андрей Максимов (Желтый) и даже сам режиссер картины — Жора Крыжовников.

Актеры дружелюбно беседовали, когда мимо них быстрым шагом прошел Кологривый, исполнивший в сериале роль гопника «Кощея». Скандальный актер даже не посмотрел в сторону бывших коллег, сделав вид, что разговаривает по телефону. Отказался Никита и обсуждать свою карьеру с корреспондентами — после краткого комментария о своем редком присутствии на светских мероприятиях он не стал отвечать на дальнейшие вопросы журналистов и спешно ретировался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Джигурда назвал Кологривого своим «внучком».