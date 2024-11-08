Все для детей: сняты ограничения по срокам взыскания алиментов с должников

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Юрист Ручкина: сняли ограничения по срокам взыскания алиментов с должников

Все для детей: сняты ограничения по срокам взыскания алиментов с должников

Фото: 5-tv.ru

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Без судебных тяжб можно обойтись, если у родителей не возникло споров.

Сняли ограничение по сроку давности алиментов. Об этом сообщила изданию aif.ru декан юридического факультета Финансового университета Гульнара Ручкина.

Раньше по закону деньги можно было получить только за три года до момента обращения в суд. Но, на практике, утверждает эксперт, не мало случаев, когда должники не платили намного дольше.

«Ограничение по сроку давности сняли, а также разрешили истцу подавать частную жалобу на отмену приказа о взыскании алиментов и опротестовывать уважительность причин должника. Это значит, что вышестоящие инстанции смогут отменить определение о восстановлении срока, а приказ оставить в силе», — добавила юрист.

Как говорит Ручкина, взыскать алименты можно в рамках упрощенного рассмотрения. Но есть ограничения: назначаемая сумма не должна превышать 500 тысяч рублей и у сторон нет спорных моментов. Все договоренности должны быть либо заверены нотариально, либо в основе лежать письменный договор или расписка. После рассмотрения дела истицу отдают судебный приказ, не растягивая процедуру до полноценной судебной тяжбы.

Эксперт напомнила про еще одно нововведение. Возражения должника суд рассматривает только первые десять дней. Исключения имеют место только в тех случаях, когда будет доказана уважительная причина просрочки установленного срока.

Все эти изменения внесены для защиты прав детей и улучшения уровня жизни несовершеннолетних граждан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Матвиенко призвала к продовольственному суверенитету по детскому питанию.

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