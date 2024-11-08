На вкус и цвет: лучшие места для проведения новогодних праздников в Беларуссии

В Беларуссии можно встретить Новый год на средневековом балу или горнолыжном курорте. Издание URA.RU поделилось подборкой мест в дружественной республике, которые сделают ваш праздник ярким.

Первой в списке идет столица соседней страны, Минск. Это центр урбанистических развлечений, иллюминации и уличных ярмарок. Украшенный к празднику город кипит жизнью.

Для тех, кому ближе пища духовная, а не ресторанная, открывает свои ворота Брестская крепость. Историческая значимость этого места в любое время года привлекает туристов, а световые инсталляции, выступления артистов и возможность посетить крепость ночью, делают предложение еще более заманчивым.

Беловежская пуща в Новый год — это природа плюс усадьба Деда Мороза, плюс Катание на санях и лошадях, плюс гостиницы с уютными каминами. Что еще надо для ощущения настоящей сказки?

Мирский замок с рыцарскими турнирами, костюмированными представлениями и уникальной архитектурой сделают атмосферу праздника особенной.

Несвижский замок в новогодние праздники — это маскарады и балы, интерьеры в стиле ренессанса и обширная программа развлечений. Почему бы не почувствовать себя героем какого-нибудь романа?

Логойский горнолыжный курорт — это место для тех, кому не просто дома не сидится, а кому хочется движения всегда. Разнообразие трас, прокат снаряжения, уютные кафе и вечеринки — готовьтесь потратить огромное количество энергии.

Гродно — место для уютного празднования в интерьерах и экстерьерах исторического центра города. Концертные и танцевальные площадки, кафе и рестораны с традиционной кухней и неповторимая атмосфера этого города.

Витебск — культурная столица республики. Музеи, театры, выставки, фестивали, концерты, все это приумножается и активизируется в период новогодних каникул.

Парк и дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле предлагают обширную семейную программу, красивую архитектуру и торжественные приемы. Отличное место для отдыха вместе с детьми.

Для тех, кто устал от суеты городов, людей и машин Полесский радиационно-экологический заповедник — это то, что нужно. Место, удаленное от цивилизации, уютные домики и тишина леса позволят насладиться размеренностью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал туроператор о цене на заграничные путевки в новогодние праздники.