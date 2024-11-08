«Снаружи остались только ноги»: в Раменском водитель легковушки сбил велосипедиста

Мужчина пробил лобовое стекло и застрял в нем.

Транспорт, как и одежду, лучше выбирать по погоде. Это подтверждает случай, который произошел в подмосковном Раменском. Мужчина на электровелосипеде пытался объехать лужу, пересекая проезжую часть. Водитель легковушки не заметил «байкера». От удара тот подлетел в воздух, пробил головой лобовое стекло и застрял в нем. Снаружи остались только ноги.

Пострадавший скончался на месте. Документов при нем не было. Поэтому полицейским еще предстоит установить личность погибшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России на 50% выросло количество ДТП с участием электросамокатов. В авариях погибли 44 человека, среди которых шесть несовершеннолетних.

Наибольшее количество аварий зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге, в Красноярском и Краснодарском краях, Нижегородской, Кемеровской, Свердловской, Самарской и Тюменской областях.