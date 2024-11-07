Страны Североатлантического альянса вынудили Россию и добились того, чего хотели с началом конфликта на Украине, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и «откровенным анахронизмом». Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент РФ подчеркнул разрушительную роль альянса, которая укреплялась после распада СССР и, в частности, Варшавского договора. Тогда же блок НАТО утратил формальный, ранее декларированный повод и смысл своего существования.

Кроме того, обратил внимание Владимир Путин, именно Североатлантический альянс вынудил Россию на начало специальной военной операции (СВО) на Украине.

«НАТО просто вынудили нас на ответные действия в Донбассе. Добились того, чего хотели», — заявил президент.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы на территории РФ.