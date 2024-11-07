«Откровенный анахронизм»: Путин охарактеризовал суть НАТО

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 38

Путин назвал НАТО «откровенным анахронизмом»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wu Wei; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Страны Североатлантического альянса вынудили Россию и добились того, чего хотели с началом конфликта на Украине, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и «откровенным анахронизмом». Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент РФ подчеркнул разрушительную роль альянса, которая укреплялась после распада СССР и, в частности, Варшавского договора. Тогда же блок НАТО утратил формальный, ранее декларированный повод и смысл своего существования.

Кроме того, обратил внимание Владимир Путин, именно Североатлантический альянс вынудил Россию на начало специальной военной операции (СВО) на Украине.

«НАТО просто вынудили нас на ответные действия в Донбассе. Добились того, чего хотели», — заявил президент.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы на территории РФ.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:54
Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США
21:48
Путин: США добились укрепления своей роли в мире за счет Украины
21:35
«Можно договориться»: Путин заявил, что давить на Россию бесполезно
21:27
«Нажимаю пару кнопок, чтобы кое-что посмотреть»: Путин рассказал, как пользуется интернетом
21:17
Путин назвал искусственный интеллект важнейшим инструментом развития
21:11
Байден подтвердил свое намерение передать власть Трампу мирно

Сейчас читают

В Европе не дует: электроэнергия в Германии подорожала в восемь раз
Самая несчастная первая леди: почему Мелания Трамп не рада победе мужа на выборах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака