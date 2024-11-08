«Мне было страшно»: Мария Шумакова рассказала о партнерских родах
Муж актрисы Марии Шумаковой сразу согласился присутствовать на родах супруги
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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Артистка искренне благодарна любимому избраннику за оказанную поддержку.
Знаменитая актриса Мария Шумакова счастлива, что любимый супруг Вячеслав Гусев присутствовал с ней на родах сына — мужчина сразу согласился на просьбу жены и всеми силами старался поддержать ее. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время премии Ok! Awards «Больше, чем звезды».
Мамой звезда сериала «Сладкая жизнь» стала в апреле — на свет появился прекрасный мальчик Леонид. До сих пор селебрити очень благодарна мужу, который не оставил ее в трудный момент, несмотря на собственный страх и переживания, и с готовностью согласился оберегать избранницу.
«Муж присутствовал (на родах — Прим. ред.). И я до сих пор очень рада, потому что мне было страшно. <…> У меня было эмоционально сложное состояние, волновалась. Он со мной готов во все мои инициативы пойти, попробовать. Главное, чтобы мне помочь. И также я ему готова всегда помочь», — поделилась Шумакова.
Она также отметила, что подобные вопросы решаются индивидуально. Актриса не советует поклонникам брать пример с их пары и призывает все обсуждать с партнером, ни в коем случае не заставляя мужчину насильно.
Сейчас Мария постепенно выходит из декретного отпуска и не спеша начинает ходить на пробы. Порой артистка посещает и светские мероприятия. Молодая мама совсем не переживает за маленького Леню — она знает, что со всем ей поможет няня.
«У нас есть чудесная женщина, она с нами много лет. Она помогала мне по дому. Она грузинка, добрая», — рассказала актриса.
И, конечно, оказывает немалую поддержку муж. Шумакова подчеркнула: с самого рождения сына он делает все по дому. Супруг всегда встает ночью, если малыш начинает плакать, позволяя любимой жене поспать и отдохнуть.
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