«Мне было страшно»: Мария Шумакова рассказала о партнерских родах

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 68 0

Муж актрисы Марии Шумаковой сразу согласился присутствовать на родах супруги

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка искренне благодарна любимому избраннику за оказанную поддержку.

Знаменитая актриса Мария Шумакова счастлива, что любимый супруг Вячеслав Гусев присутствовал с ней на родах сына — мужчина сразу согласился на просьбу жены и всеми силами старался поддержать ее. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время премии Ok! Awards «Больше, чем звезды».

Мамой звезда сериала «Сладкая жизнь» стала в апреле — на свет появился прекрасный мальчик Леонид. До сих пор селебрити очень благодарна мужу, который не оставил ее в трудный момент, несмотря на собственный страх и переживания, и с готовностью согласился оберегать избранницу.

«Муж присутствовал (на родах — Прим. ред.). И я до сих пор очень рада, потому что мне было страшно. <…> У меня было эмоционально сложное состояние, волновалась. Он со мной готов во все мои инициативы пойти, попробовать. Главное, чтобы мне помочь. И также я ему готова всегда помочь», — поделилась Шумакова.

Она также отметила, что подобные вопросы решаются индивидуально. Актриса не советует поклонникам брать пример с их пары и призывает все обсуждать с партнером, ни в коем случае не заставляя мужчину насильно.

Сейчас Мария постепенно выходит из декретного отпуска и не спеша начинает ходить на пробы. Порой артистка посещает и светские мероприятия. Молодая мама совсем не переживает за маленького Леню — она знает, что со всем ей поможет няня.

«У нас есть чудесная женщина, она с нами много лет. Она помогала мне по дому. Она грузинка, добрая», — рассказала актриса.

И, конечно, оказывает немалую поддержку муж. Шумакова подчеркнула: с самого рождения сына он делает все по дому. Супруг всегда встает ночью, если малыш начинает плакать, позволяя любимой жене поспать и отдохнуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Жасмин тянет дом одна, пока муж в розыске.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

11:33
Песков назвал официальным поздравление Путиным Трампа с победой на выборах
11:27
«Запад заинтересован в нашем участии»: ученые из РФ отказались работать в ЦЕРН
11:21
Сгорела семья: в Петербурге пожар унес жизни четырех человек
11:10
Каждый пятый: боевики ВСУ массово дезертируют с передовой
10:40
Застрявший в Японии круизный лайнер с туристами из РФ отправился в Шанхай
10:28
«Мне было страшно»: Мария Шумакова рассказала о партнерских родах

Сейчас читают

В Европе не дует: электроэнергия в Германии подорожала в восемь раз
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе
Пять сюрпризов уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2024

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака