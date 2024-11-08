Принципиальный пункт: Украина и Венгрия не смогли заключить соглашение по безопасности

Киев и Будапешт не смогли договориться по одному из ключевых вопросов.

Украина и Венгрия не смогли заключить соглашение по безопасности. Как признались в Киеве, причина в том, что Будапешт отказался вносить в документ пункт о поддержке вступления в НАТО, на котором так настаивает украинская сторона.

Более того, после саммита Европейского политического сообщества стало ясно, что в принципе поддержка Киева со стороны Европы оказалась под угрозой после победы Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что уже согласованный пакет помощи на 50 миллиардов евро теперь является «открытым вопросом».

А премьер-министр Словакии в свою очередь отметил, что Европа не готова взваливать на себя всю финансовую ответственность за поддержку Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры стран Евросоюза обсудили выстраивание отношений с США при новой администрации.