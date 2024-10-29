«Раздутый пиар»: музыкальный критик про объединение «Ленинграда» и Инстасамки

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 557 0

Музыкальный критик Рудченко: объединение «Ленинграда» и Инстасамки — это пиар

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Каждый из исполнителей по отдельности — это бренд, приносящий доход.

Союз Инстасамки и группы «Ленинград» — это пиар-ход, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Эксперт полагает, что объединять в один союз таких состоявшихся артистов нет смысла, только если это не подогрев интереса аудитории перед чем-то большим. Например, продвигается тот самый анонсированный совместный альбом.

«Мне это кажется нереальной историей. Мне это больше видится как пиар-ход. Что Инстасамка, что коллектив Шнурова — уже самобытные такие коллективы. Это, по сути, свой бренд. Бренд, приносящий доход», — поделился мнением Рудченко.

По его словам, объединение этих артистов на постоянной основе может оказаться невыгодным для одной из сторон, ведь поклонники у артистов довольно разнородные. Так, у «Ленинграда» — аудитория, которая складывалась годами, и привлечь новую — через блогеров или Инстасамку — не так просто. В свою очередь, у Инстасамки обширный круг поклонников, немалая часть — школьники.

«В варианте сотрудничества, коллаборации или синтеза разных стилей, разных жанров и, соответственно, текстов, а они тоже будут меняться, вот здесь, на грани, может возникнуть какой-то интересный продукт. Он может зацепить и часть аудитории одной, и часть аудитории другой. Но вот этот новый контент, он может не понравиться уже существующей аудитории», — поясняет эксперт.

Рудченко подчеркивает, что не стоит забывать о том, что тот контент, который создают эти исполнители, — коммерческий. Их объединение, полагает критик, не внесет большой вклад в культуру, — артисты нацелены лишь на коммерческий успех при помощи «раздутого пиара».

«Что Шнуров, что Инстасамка не чураются этих способов. Они всегда пользовались, в том числе и черным пиаром», — напоминает критик.

Ранее 5-tv.ru писал подробнее о том, что Истасамка станет солисткой группы «Ленинград».

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.33
0.10 105.44
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:15
Умер участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов
22:01
В Москве заочно арестовали актера Смольянинова* за фейки об армии РФ
21:47
Звезду «Интернов» Александра Ильина экстренно госпитализировали
21:42
Рэпер Саграда и группа 25/17 выпустили совместный трек «Корни»
21:40
Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту протеста после ареста недвижимости
21:26
С флагами ЕС и Украины: в столице Грузии продолжаются протесты против результатов выборов

Сейчас читают

Умирают на пять лет раньше: врач предупредила о смертельно опасной проблеме запахов
Певец Дмитрий Колдун о совмещении личной жизни и работы: «Вообще не успел»
«Спасибо, что ты есть»: Дава обратился к заклятому врагу Ольги Бузовой
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака