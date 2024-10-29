«Раздутый пиар»: музыкальный критик про объединение «Ленинграда» и Инстасамки

Каждый из исполнителей по отдельности — это бренд, приносящий доход.

Союз Инстасамки и группы «Ленинград» — это пиар-ход, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Эксперт полагает, что объединять в один союз таких состоявшихся артистов нет смысла, только если это не подогрев интереса аудитории перед чем-то большим. Например, продвигается тот самый анонсированный совместный альбом.

«Мне это кажется нереальной историей. Мне это больше видится как пиар-ход. Что Инстасамка, что коллектив Шнурова — уже самобытные такие коллективы. Это, по сути, свой бренд. Бренд, приносящий доход», — поделился мнением Рудченко.

По его словам, объединение этих артистов на постоянной основе может оказаться невыгодным для одной из сторон, ведь поклонники у артистов довольно разнородные. Так, у «Ленинграда» — аудитория, которая складывалась годами, и привлечь новую — через блогеров или Инстасамку — не так просто. В свою очередь, у Инстасамки обширный круг поклонников, немалая часть — школьники.

«В варианте сотрудничества, коллаборации или синтеза разных стилей, разных жанров и, соответственно, текстов, а они тоже будут меняться, вот здесь, на грани, может возникнуть какой-то интересный продукт. Он может зацепить и часть аудитории одной, и часть аудитории другой. Но вот этот новый контент, он может не понравиться уже существующей аудитории», — поясняет эксперт.

Рудченко подчеркивает, что не стоит забывать о том, что тот контент, который создают эти исполнители, — коммерческий. Их объединение, полагает критик, не внесет большой вклад в культуру, — артисты нацелены лишь на коммерческий успех при помощи «раздутого пиара».

«Что Шнуров, что Инстасамка не чураются этих способов. Они всегда пользовались, в том числе и черным пиаром», — напоминает критик.

Ранее 5-tv.ru писал подробнее о том, что Истасамка станет солисткой группы «Ленинград».