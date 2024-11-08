Сгорела семья: в Петербурге пожар унес жизни четырех человек

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 25 0

СК: четыре человека погибли при пожаре в петербургской коммуналке

Фото, видео: Следственный комитет; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело.

Четыре человека погибли при пожаре в петербургской коммуналке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Пожар в четырехэтажном здании на 5-й Советской улице произошел в ночь на 8 ноября и разошелся на площадь в 25 квадратных метров. В результате погибло четверо жильцов коммунальной квартиры, включая ребенка.

В причинах ЧП разбираются правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Как сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах, трое из погибших — отец, мать и ребенок, члены одной семьи.

Дело взял под свой личный контроль прокурор Центрального района Санкт-Петербурга Юрий Сулицкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нововоронеже.

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