За девять жизней: суд вынес приговор двум военным за расстрел в Волновахе

Среди убитых были два ребенка — четырех и девяти лет.

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двоим военнослужащим, которые в прошлом году расстреляли семью из девяти человек в городе Волноваха Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Контрактники Станислав Рау и Антон Сопов принаны виновными, они получили пожизненные сроки.

По словам собеседника, судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Двое военных расстреляли семью из девяти человек в Волновахе

28 октября 2023 года Рау и Сопов расстреляли семью Капканец из девяти человек, среди них — двое детей, четырех и девяти лет. Через два дня правоохранители задержали подозреваемых.

Согласно одной из версий, причиной убийства стал бытовой конфликт. Глава семейства всего за несколько часов до расстрела сделал военнослужащим замечание об употреблении алкоголя.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело о незаконном проникновении в жилище, а также убийстве общеопасным способом двух и более лиц, включая малолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности убийства семьи с детьми в Волновахе.