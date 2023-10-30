Расстреляли в день рождения: подробности убийства семьи с детьми в Волновахе

В частном доме обнаружили десять тел с огнестрельными ранениями. Что произошло?

Семью с детьми в городе Волноваха Донецкой Народной Республики (ДНР) убили во время семейного праздника. Соседи погибших поделились с корреспондентом 5-tv.ru подробностями произошедшего.

По словам местных жителей, в доме в тот день собралось много родственников, так как был день рождения детей. В целом, семья была неконфликтной и благополучной.

«Обычные люди, нормальная семья. Я с Наташей (погибшей — Прим. ред.) вместе работала в магазине. Самостоятельная, исключительная женщина. Все они люди неконфликтные. Я 45 лет знаю эту семью, сколько живу уже здесь. Ни разу не слышала, чтобы они с кем-то скандалили. Очень хорошие люди», — рассказала жительница Нина.

Соседи предполагают, что убийца использовал глушитель, так как выстрелов ночью никто не слышал.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи 28 октября. Тела убитых с огнестрельными ранениями обнаружили в помещении частного дома. Среди десяти жертв было три ребенка.

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