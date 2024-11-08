Пассажирка рейса Москва — Сургут устроила дебош на борту

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Женщина оказалась пьяна, ее встречали сотрудники полиции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Очень неспокойный перелет пришлось пережить пассажирам рейса Москва — Сургут. Все из-за дебоширки, которая, как позже выявила экспертиза, не рассчитала дозу алкоголя перед перелетом.

Женщина вела себя неадекватно: бегала по салону и мешала своим попутчикам. А на просьбы экипажа — успокоиться и занять свое место — отвечала оскорблениями и даже пыталась завязать драку. И все это на глазах у ребенка, который путешествовал вместе с буйной дамой.

В Сургуте женщину, помимо супруга, встретила делегация из сотрудников аэропорта и полицейских. К слову, с ними она тоже успела подраться, требуя немедленно ее отпустить и утверждая, что торопится на работу. Там ей наверняка засчитали прогул, так как сначала хулиганке все же пришлось пойти в отделение для составления протокола об административном правонарушении.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Воловенко устроил дебош в самолете. В полете он пытался открыть дверь воздушного судна, оскорблял экипаж и сыпал в их адрес угрозами, требовал продать ему алкоголь и разрешить покурить за деньги.

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