Очень неспокойный перелет пришлось пережить пассажирам рейса Москва — Сургут. Все из-за дебоширки, которая, как позже выявила экспертиза, не рассчитала дозу алкоголя перед перелетом.

Женщина вела себя неадекватно: бегала по салону и мешала своим попутчикам. А на просьбы экипажа — успокоиться и занять свое место — отвечала оскорблениями и даже пыталась завязать драку. И все это на глазах у ребенка, который путешествовал вместе с буйной дамой.

В Сургуте женщину, помимо супруга, встретила делегация из сотрудников аэропорта и полицейских. К слову, с ними она тоже успела подраться, требуя немедленно ее отпустить и утверждая, что торопится на работу. Там ей наверняка засчитали прогул, так как сначала хулиганке все же пришлось пойти в отделение для составления протокола об административном правонарушении.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Воловенко устроил дебош в самолете. В полете он пытался открыть дверь воздушного судна, оскорблял экипаж и сыпал в их адрес угрозами, требовал продать ему алкоголь и разрешить покурить за деньги.