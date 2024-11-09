«Сейчас поступил бы так же»: певец SOLDATOV увел жену у лучшего друга

При этом артист подчеркнул, что у него все же есть какие-то принципы.

Бывший участник групп Т9 и Банд’Эрос, артист Владимир Солдатов, известный под псевдонимом SOLDATOV, когда-то увел жену у лучшего друга. В этом он признался 5-tv.ru на премьере спектакля «Стыд».

«У меня был такой случай, когда мой лучший друг увидел меня со своей женой вместе. Это был очень интересный момент, потому что тогда они были еще мужем и женой, но так получилось, что его жена стала моей женой», — поделился откровением артист.

Солдатов отметил, что он — «уральский пацан» и у него есть принципы. Артист даже не мог представить, что с ним когда-нибудь произойдет подобная история.

По словам певца, сейчас в отношении супругов все прекрасно, у них есть ребенок, однако чувство стыда преследовало его на протяжение некоторого времени.

«Я вообще не стыжусь того, что было, я не жалею ни о чем. Сейчас я поступил бы так же», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Бывших» Чабан пошел к психологу: стало подводить психическое здоровье.