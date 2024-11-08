«Стало подводить»: Чабан обратился к психологу на фоне проблем со здоровьем

Почти месяц назад звезда «Бывших» потерял сознание на сцене во время спектакля. Актер признался — перенервничал.

Звезда сериала «Бывшие» Григорий Чабан обратился к психологу. Об этом 5-tv.ru рассказал сам артист на премьере спектакля «Стыд».

Григорий исполняет одну из главных ролей в психологической постановке. Он признался, что именно глубокое погружение во внутренний мир человека подтолкнуло его согласиться на участие в проекте.

«Я, собственно, этим проектом и заинтересовался потому, что есть возможность об этом задуматься (о стыде — Прим. ред.). Я сейчас, видимо, в силу возраста с этим столкнулся, с той проблемой, что меня стало подводить здоровье именно психическое. Я вынужден, ну, не вынужден, время пришло покопаться вообще в причинах», — признается Чабан.

По его словам, все эти причины «зарыты» очень глубоко, большинство из них — в детстве. С ними актер и работает. Психотерапия уже подтолкнула Григория к определенным результатам.

«Они [изменения — прим. Ред.] есть. Видеть, я их не вижу, но они есть», — рассказывает актер.

Не так давно, 12 октября, Чабан во время спектакля «Три Сестры», проходившего в Санкт-Петербурге, потерял сознание. Выступление перенесли на другую дату, а Григория отправили в больницу. Там ему провели ряд обследований, которые не выявили каких-то физиологических причин обморока.

Потеря сознания, как позже сообщил сам артист, была следствием психосоматики. Актер перенервничал из-за большого перерыва между спектаклями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые раскрыли причину осенней депрессии.