«Стало подводить»: Чабан обратился к психологу на фоне проблем со здоровьем

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 36 0

Звезда «Бывших» Чабан пошел к психологу: стало подводить психическое здоровье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Почти месяц назад звезда «Бывших» потерял сознание на сцене во время спектакля. Актер признался — перенервничал.

Звезда сериала «Бывшие» Григорий Чабан обратился к психологу. Об этом 5-tv.ru рассказал сам артист на премьере спектакля «Стыд».

Григорий исполняет одну из главных ролей в психологической постановке. Он признался, что именно глубокое погружение во внутренний мир человека подтолкнуло его согласиться на участие в проекте.

«Я, собственно, этим проектом и заинтересовался потому, что есть возможность об этом задуматься (о стыде — Прим. ред.). Я сейчас, видимо, в силу возраста с этим столкнулся, с той проблемой, что меня стало подводить здоровье именно психическое. Я вынужден, ну, не вынужден, время пришло покопаться вообще в причинах», — признается Чабан.

По его словам, все эти причины «зарыты» очень глубоко, большинство из них — в детстве. С ними актер и работает. Психотерапия уже подтолкнула Григория к определенным результатам.

«Они [изменения — прим. Ред.] есть. Видеть, я их не вижу, но они есть», — рассказывает актер.

Не так давно, 12 октября, Чабан во время спектакля «Три Сестры», проходившего в Санкт-Петербурге, потерял сознание. Выступление перенесли на другую дату, а Григория отправили в больницу. Там ему провели ряд обследований, которые не выявили каких-то физиологических причин обморока.

Потеря сознания, как позже сообщил сам артист, была следствием психосоматики. Актер перенервничал из-за большого перерыва между спектаклями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые раскрыли причину осенней депрессии.

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