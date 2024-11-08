Николай Фоменко анонсировал выход нового альбома группы «Секрет»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 34 0

Все треки посвящены родному городу артиста — Петербургу.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Заслуженный артист России, композитор Николай Фоменко анонсировал выход нового альбома группы «Секрет». Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Группа „Секрет“ записала новую пластинку, она называется SPB FM Stereo. В ней 19 официально и 20 неофициально песен. Это сейчас сложно объяснить, но есть скрытые треки», — заинтриговал Фоменко.

По его словам, в феврале обе эти пластинки выйдут в формате винила и CD. Сейчас композиции можно послушать на платформе «Яндекс. Музыка», а также на «Авторадио».

«Весь альбом посвящен нашему родному городу Питеру. Надеемся, что вы узнаете тот самый старый добрый «Секрет», — заключил автор песен.

Во время учебы в институте в 1983 году Фоменко вместе с Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным организовал музыкальную группу «Секрет». Она имела огромный успех в СССР с середины 1980-х до начала 1990-х годов, но и сейчас иногда собирается — по особым случаям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Голубкина раскрыла тайны развода с Николаем Фоменко.

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