Заслуженный артист России, композитор Николай Фоменко анонсировал выход нового альбома группы «Секрет». Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Группа „Секрет“ записала новую пластинку, она называется SPB FM Stereo. В ней 19 официально и 20 неофициально песен. Это сейчас сложно объяснить, но есть скрытые треки», — заинтриговал Фоменко.

По его словам, в феврале обе эти пластинки выйдут в формате винила и CD. Сейчас композиции можно послушать на платформе «Яндекс. Музыка», а также на «Авторадио».

«Весь альбом посвящен нашему родному городу Питеру. Надеемся, что вы узнаете тот самый старый добрый «Секрет», — заключил автор песен.

Во время учебы в институте в 1983 году Фоменко вместе с Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным организовал музыкальную группу «Секрет». Она имела огромный успех в СССР с середины 1980-х до начала 1990-х годов, но и сейчас иногда собирается — по особым случаям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Голубкина раскрыла тайны развода с Николаем Фоменко.