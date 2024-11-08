Британские СМИ узнали о рассмотрении Киевом двух планов завершения конфликта

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

The Economist: Киев рассматривает две публичные формулировки окончания конфликта

Британские СМИ узнали о рассмотрении Киевом двух планов завершения конфликта

Фото: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обе формулировки предложены американскими политиками, приближенными к Трампу.

Украинские власти рассматривают две публичные формулировки завершения конфликта с Россией. Об этом пишет британское издание The Economist.

Уточняется, что первый план предполагает остановку конфликта по нынешней линии фронта и принятие Киевом нейтрального статуса без гарантий безопасности со стороны Запада. Эту формулировку ранее предложил кандидат на пост вице-президента США Джеймс Ди Вэнс.

Второй план предполагает усиление военной и финансовой западной поддержки Украины с сохранением перспективы ее членства в НАТО. Этот вариант предложил экс-госсекретарь Трампа Майк Помпео.

Многое будет зависеть от того, какой план действий будет одобрен самим Трампом, отмечается в публикации.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что окружение нового американского президента планирует заморозить конфликт на Украине. При этом поставки вооружения продолжатся, а Киев взамен должен отказаться от членства в НАТО как минимум на 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что действующий президент США Джо Байден может обострить отношения с Россией и добиться эскалации конфликта на Украине до завершения своих полномочий.

+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

23:50
Жительница Горловки погибла в результате взрыва суббоеприпаса снаряда НАТО
23:30
Пассажирка рейса Москва — Сургут устроила дебош на борту
23:10
Перекрыли мост: в Сербии продолжаются митинги после трагедии в Нови-Саде
22:50
«Будут ушатывать евробюрократию»: кто займет ключевые посты в команде Трампа
22:30
Британские СМИ узнали о рассмотрении Киевом двух планов завершения конфликта
22:10
Стал известен претендент на место Шольца

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
Захарова высмеяла Туска за отказ от слов о зависимости Трампа от спецслужб РФ
Песков назвал официальным поздравление Путиным Трампа с победой на выборах
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака