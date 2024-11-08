Британские СМИ узнали о рассмотрении Киевом двух планов завершения конфликта

Обе формулировки предложены американскими политиками, приближенными к Трампу.

Украинские власти рассматривают две публичные формулировки завершения конфликта с Россией. Об этом пишет британское издание The Economist.

Уточняется, что первый план предполагает остановку конфликта по нынешней линии фронта и принятие Киевом нейтрального статуса без гарантий безопасности со стороны Запада. Эту формулировку ранее предложил кандидат на пост вице-президента США Джеймс Ди Вэнс.

Второй план предполагает усиление военной и финансовой западной поддержки Украины с сохранением перспективы ее членства в НАТО. Этот вариант предложил экс-госсекретарь Трампа Майк Помпео.

Многое будет зависеть от того, какой план действий будет одобрен самим Трампом, отмечается в публикации.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что окружение нового американского президента планирует заморозить конфликт на Украине. При этом поставки вооружения продолжатся, а Киев взамен должен отказаться от членства в НАТО как минимум на 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что действующий президент США Джо Байден может обострить отношения с Россией и добиться эскалации конфликта на Украине до завершения своих полномочий.