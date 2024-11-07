Пока «хромая утка» у власти: что успеет сделать Байден до ухода с поста президента США
Яковенко: Байден до ухода с поста президента США может обострить отношения с РФ
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Star Shooter
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Предварительные результаты голосования на выборах главы Штатов показывают уверенную победу республиканца Дональда Трампа. Но инаугурация состоится только 20 января 2025 года.
Действующий президент США Джо Байден может обострить отношения с Россией и добиться эскалации конфликта на Украине до завершения своих полномочий. Такое заявление сделал член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко в беседе с РИА Новости.
«Байден и его администрация еще остаются у власти, хотя и в традиционном положении „хромой утки“. Достаточно вспомнить, что в таком же положении Обама в декабре 2016 года пошел на резкое обострение отношений с Россией, включая выдворение 35 наших дипломатов. Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — сказал он.
При этом Яковенко уверен, что победивший на президентских выборах Дональд Трамп может заняться внешними делами, не дожидаясь инаугурации 20 января, отстранив тем самым демократов. И если США полуофициальное положение Трампа может принести позитивные изменения, то касаемо отношений Москвы и Вашингтона необходимы твердые, юридически закрепленные гарантии безопасности РФ со стороны Запада. Об этом же речь шла в декабре 2021 года.
Выборы президента США
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент Штатов Камала Харрис, а Республиканскую — экс-глава страны Дональд Трамп.
По последним данным, Трамп получил 295 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, Харрис — 226. Это уверенная победа, даже несмотря на то, что голоса подсчитаны еще не везде.
Сам Трамп уже 6 ноября назвал себя 47-м президентом США во время выступления перед сторонниками во Флориде. Стоя на сцене, Трамп заявил, что новый период его правления станет «золотой эпохой» в истории страны. Он также пообещать решить проблемы в Штатах, а еще не развязывать войны и положить им конец.
Харрис признала поражение и после довольно продолжительного молчания выступила в Вашингтоне. Во время выступления она призвала сторонников признать результаты голосования.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сети появился «список мести» Трампа. Он грозился «добраться» до этих людей, когда одержит победу на президентских выборах.
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