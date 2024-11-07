Пока «хромая утка» у власти: что успеет сделать Байден до ухода с поста президента США

Предварительные результаты голосования на выборах главы Штатов показывают уверенную победу республиканца Дональда Трампа. Но инаугурация состоится только 20 января 2025 года.

Действующий президент США Джо Байден может обострить отношения с Россией и добиться эскалации конфликта на Украине до завершения своих полномочий. Такое заявление сделал член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко в беседе с РИА Новости.

«Байден и его администрация еще остаются у власти, хотя и в традиционном положении „хромой утки“. Достаточно вспомнить, что в таком же положении Обама в декабре 2016 года пошел на резкое обострение отношений с Россией, включая выдворение 35 наших дипломатов. Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — сказал он.

При этом Яковенко уверен, что победивший на президентских выборах Дональд Трамп может заняться внешними делами, не дожидаясь инаугурации 20 января, отстранив тем самым демократов. И если США полуофициальное положение Трампа может принести позитивные изменения, то касаемо отношений Москвы и Вашингтона необходимы твердые, юридически закрепленные гарантии безопасности РФ со стороны Запада. Об этом же речь шла в декабре 2021 года.

Выборы президента США

Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент Штатов Камала Харрис, а Республиканскую — экс-глава страны Дональд Трамп.

По последним данным, Трамп получил 295 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, Харрис — 226. Это уверенная победа, даже несмотря на то, что голоса подсчитаны еще не везде.

Сам Трамп уже 6 ноября назвал себя 47-м президентом США во время выступления перед сторонниками во Флориде. Стоя на сцене, Трамп заявил, что новый период его правления станет «золотой эпохой» в истории страны. Он также пообещать решить проблемы в Штатах, а еще не развязывать войны и положить им конец.

Харрис признала поражение и после довольно продолжительного молчания выступила в Вашингтоне. Во время выступления она призвала сторонников признать результаты голосования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сети появился «список мести» Трампа. Он грозился «добраться» до этих людей, когда одержит победу на президентских выборах.