Конференция винных городов прошла в рамках Российского винодельческого форума

В рамках Российского винодельческого форума (РВФ) прошла сессия «Конференция винных городов», на которой впервые были подняты вопросы поддержки виноделия на муниципальном уровне. Участники обсудили поддержку инвестиционного процесса, развитие туристических брендов винных столиц, создание энотуристических кластеров.

Модератором сессии выступил главный редактор журнала «Эксперт» Алексей Харнас. Он отметил, что внедрение понятия «винный город» может серьезно повлиять на формирование инфраструктуры, становление энотуристических кластеров, развитие виноградарства, виноделия и винного туризма.

В свою очередь, участники обсуждения сформулировали критерии и направления взаимодействия винодельческих хозяйств с муниципалитетами.

«Сложно недооценить роль таких хозяйств в создании устойчивых экономических связей на местах. Поддержка мэрами „городов виноделов“ муниципальными программами развития виноделия позволит повысить их привлекательность в глазах потребителя, придать им уникальные, узнаваемые черты», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Он добавил, что меры стимулирования винодельческой отрасли позволяют оказывать эффективную поддержку не только крупным производителям, но и малым винодельческим предприятиям.

В свою очередь, замглавы муниципального образования «Город-курорт Анапа» Виталий Воронов отметил, что важнейшим фактором развития винных городов может стать возврат виноградопригодных земель в активный оборот на уровне муниципальных генпланов. Также, по его словам, стимулом развития виноделия на муниципальном уровне могут стать винные ярмарки, фестивали и другие привлекательные для туристов мероприятия.

Основатель проекта «Винный атлас России» Павел Шинский представил участникам карты таких регионов, как Ставропольский край, Севастополь, Крым и Дагестан. Сейчас, по его словам, идет работа над картами Долины Дона, Северного Кавказа и Краснодарского края. Всего будет выпущено около 40 карт в электронном и печатном формате, после чего «Винный атлас» станет частью нового туристического атласа России, посвященного главным национальным памятникам и достопримечательностям страны.

Организаторами РВФ выступили Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) при поддержке Правительства РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России по указу президента Владимира Путина создан Центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда. Он станет базой микроорганизмов, в том числе дрожжей, для развития отечественного виноделия.