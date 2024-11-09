Один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Казахстане

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

В Казахстане вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Казахстане

Фото: Telegram/112 KZ/qr_tjm

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Двое госпитализированы.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе села Сарыжар в Актюбинской области Казахстана, есть погибшие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«Воздушное судно, предположительно, принадлежит министерству обороны РК», — прокомментировали трагедию в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на борту потерпевшего крушение самолета находились три человека. Один погиб до приезда скорой, двое получили экстренную помощь на месте и были госпитализированы. Как пишут казахстанские СМИ, состояние пострадавших стабильно тяжелое.

На месте пришествия возник пожар, к его ликвидации было привлечено 23 спасателя и 5 единиц техники. Причины трагедии пока не известны, на месте работают правоохранители.

Минобороны Казахстана подтвердило, что потерпевший крушение Ми-8 — вертолет военного института сил воздушной обороны, выполнял учебно-тренировочный полет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшной трагедии, которая произошла 31 августа в Камчатском крае. Вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 туристов и три члена экипажа, пропал с радаров. Судно долго не могли обнаружить из-за плохой погоды. Три дня спустя удалось обнаружить обломки вертолета — все находившиеся на борту погибли.

Ространснадзор провел проверку в авиакомпании «Витязь-Аэро», вертолет которой потерпел крушение на Камчатке, и выявил более десятка нарушений.

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