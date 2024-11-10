«А что ты здесь делаешь?» — какой сон чаще всегда видят космонавты

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Федяев: космонавтам часто снится сон о встрече со знакомыми на Земле

«А что ты здесь делаешь?» — какой сон чаще всегда видят космонавты

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Космонавт Андрей Федяев рассказал, что обычно приходит во сне ему и его коллегам.

Космонавты часто видят сон, в котором они встречают знакомых на Земле, а те им очень удивляются. Об этом российский космонавт Андрей Федяев рассказал на фестивале «ВНауке 2.0».

«Некоторые космонавты рассказывают, что часто снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого-то знакомого, а знакомый ему говорит: «Привет! А что ты здесь делаешь? Ты же в космосе должен быть», — поделился космонавт.

По его словам, именно такое сновидение часто посещает тех, кто находится в космосе, однако сам он ничего подобного не видел.

Федяев предположил, что люди, которые слышат истории об этом сне, просто программируют свой мозг, после чего он воспроизводит рассказанную кем-то другим историю.

По словам Федяева, ему в космосе снились самые обычные сны: как цветные, так и черно-белые. Последний его космический полет продлился со 2 марта по 4 сентября 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавт Гребенкин прошел реабилитацию после 235 дней в космосе.

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