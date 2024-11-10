Без правил: Анита Цой готова бороться за мужа с другой женщиной

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 34 0

Певица Анита Цой готова простить измену и бороться за супруга

Без правил: Анита Цой готова бороться за мужа с другой женщиной

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Артистка уверяет, что просто так она супруга не отпустит.

Певица Анита Цой готова прощать измены и бороться за мужа. Об этом артистка заявила в шоу на федеральном канале.

Цой призналась, что ревность — ее конек, ведь в прошлом супруг уже давал поводы подозревать его в неверности. К тому же, интуиция ее никогда не подводила. Однако Цой не считает, что из-за измены надо разводиться, можно просто «закрыть глаза на этот факт».

«Одно дело, когда это произошло где-то случайно, чисто физиологическая история и больше он с ней не встретился. В таком случае, наверное, прощу», — заявила певица.

Анита Цой добавила, что если женщина захочет увести ее «Сергея Петровича» из семьи, то ей не поздоровится. Артистка уверяет, что она легко своего супруга не отпустит.

«Я что, просто так 35 лет уже почти потратила? Ведь мы, женщины, все равно работаем. Это большая работа по формированию дома, по воспитанию своего любимого мужчины. Это очень серьезная работа», — пояснила Цой.

Ранее 5-tv.ru писал, что певице Аните Цой бороться с депрессией помогают беседы с растениями в ее саду.

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