Переполох в Старом Свете: выборы в США вызвали «трампотрясение» в Европе

Главы стран ЕС пытаются предугадать будущие ходы нового американского президента.

Второе пришествие Трампа в Белый дом вызвало настоящий переполох в Старом Свете. Посыпалось правительство Шольца, в Польше раскол между президентом-«трампистом» и премьером, называвшим американского лидера русским агентом. Тут еще Украина эта, которая все требует и требует денег. И что с этим всем винегретом будет? У корреспондента «Известий» Виталия Чащухина есть ответ.

Не только в Белом доме — у всей Европы новый хозяин. Есть повод напрячься.

«ЕС — звучит так мило, так здорово, не правда ли? Все эти милые европейские маленькие страны, которые собрались вместе… Им придется заплатить большую цену», — сказал Дональд Трамп.

И если бы речь только о торговле. Готовься к возможному разрыву всех трансатлантических отношений.

«Большинство европейских лидеров — глобалисты, они привыкли идти в ногу с американскими демократами. Это означает, что сейчас у них режим паники», — рассказывает политолог Фернандо Морагон.

Газеты и журналы наперебой соревнуются, кто больше нагонит ужаса.

В Лондоне эко-активисты излили свое негодование прямо на американское посольство. А вот их брюссельские предводители спешно закусили язык наперегонки направляют Трампу свое почтение.

«Я отправил сообщение Дональду Трампу, что мы хотим все с ним обсудить, включая Украину», — изложил Шарль Мишель.

И едут к нему на поклон.

«На самом деле мы с министром иностранных дел встречались с избранным президентом Трампом всего несколько недель назад за ужином», — пояснил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По всей Европе внезапный приступ политической амнезии.

«У него мало шансов победить на выборах, однако его зависимость от российских служб сегодня уже не вызывает сомнений», — рассказывал Дональд Туск в 2023 году.

Теперь он отрекается от вышесказанного

«Нет, я никогда не делал подобных предположений», — оправдывался Туск.

Фееричное лицемерие!

«Избрание Дональда Трампа безусловно изменит многие вещи. Он значительно повысит таможенные пошлины, возобновит экономическую войну», — объясняет немецкий политолог и экономист Айке Хамер.

И сразу же куда-то исчезла вся агрессивная риторика Евросоюза.

Европейские лидеры экстренно собираются в Будапеште, по злому року судьбы в гостях у ярого «трамписта», председательствующего сейчас в ЕС Виктора Орбана

Даже место проведение этого неформального ужина, венгерский парламент, со всей своей неоготикой, лишь добавляет чувство тревожности. Несмотря на кажущееся затишье, оно ведь явно перед всеевропейской бурей.

Торговые войны, пошлинный апокалипсис и тарифный кулак, угроза ликвидации НАТО — все, чем запомнилось предыдущее президентство Трампа, с новой силой надвигается на континент.

«Мы знаем, что многие структуры и значительная часть политиков в Европе, особенно в Германии, Франции и других странах, активно противодействовали Трампу в его первый срок», — говорит историк Эрик Бранка.

Все идет к тому, что и поддержка Киева при такой американской администрации может ослабнуть или вовсе прекратиться. А Европа, тем более в одиночку, не потянет.

«Если США, и это ожидается, отвернутся от Европы, то европейский кризис усугубится», — рассказывает венгерский политолог, внешнеполитический обозреватель газет Demokrata и Magyar Hang, редактор-основатель портала moszkvater.com, Габор Штир.

Да и усталость от Зеленского среди самих европейцев, кажется, достигла своего предела. На саммите в Будапеште ему хоть и предоставили опять трибуну, но тут же вырезали из официальной трансляции.

«Два года мир убеждали, что война — это хорошо, а мир плохо, что санкции — это хорошо, а те, кто выступает против них — глупцы, внезапно сменить пластинку очень сложно», — рассказывает Виктор Орбан.

На полном ходу — переобувка по-киевски.

«Совершенно убедительный результат выборов в США, четкое лидерство президента Трампа», — говорит Владимир Зеленский.

Но ему уже заранее объяснили.

«Я считаю Зеленского величайшим коммивояжером в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с шестьюдесятью миллиардами долларов», — излагается Трамп.

Исключительно в собственных интересах Америка снова прежде всего.

Это пусть европейцы приносят себя в жертву. С Германией ровно это и произошло: многомиллиардная дыра в бюджете, Шольц увольняет министра финансов, правящая коалиция рушится — буквально через сутки после возвращения Трампа.

Чаще остальных называли себя вторым после США спонсором войны, при этом безропотно проглотив подрывы Северных потоков и пустив всю свою промышленность под откос. Канцлер Шольц винит теперь главу Минфина в нежелании выделять деньги, в том числе на помощь Украине

«Линднер слишком часто действовал в угоду своей партии и не проявлял желания сотрудничать на благо Германии», — поясняет Олаф Шольц.

А тот в ответ предъявляет претензии самому канцлеру, который окончательно потерял связь с реальностью.

«Люди беспокоятся о своих рабочих местах, о своем экономическом будущем. За последние месяцы уровень одобрения правительства Шольца становился все ниже», — сказал Линднер.

Экономический кризис перерос в политический. Как раз на этот счет — экстренная дискуссия в Будапеште. О том, как выстоять перед «трампотрясением» и, в самом деле, выжить в условиях нового миропорядка.

Макрон призывает показать, наконец, свой звериный оскал Вашингтону, оставив без уточнения, правда, а сам-то он кто при этом — слон или моська.

«Мир состоит из травоядных и плотоядных животных. Если мы решим остаться травоядными, плотоядные одержат победу, и мы просто станем для них рынком сбыта», — говорил Эммануэль Макрон.

Такого же бескомпромиссного принципа «или ты, или тебя» продолжают придерживаться и старые европейские шулеры.

«Если ты не за столом геополитической игры, ты будешь в меню. Украина должна быть за столом, а не в меню. Если вы не игрок, то другие играют за вас», — объясняет Жозеп Боррель, заместитель председателя Европейской комиссии.

Вот только Дональд Трамп — джокер сам по себе. С непредсказуемыми козырями и своими играми против правил. Все европейские карты собьет.