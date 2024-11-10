На пенсию не хочет: Софи Лорен не планирует покидать съемочную площадку

Актриса в свои 90 лет продолжает сниматься в кино и не планирует останавливаться. Она одна из немногих живых представителей «Золотой эпохи Голливуда».

Голливудская кинозвезда, 90-летняя Софи Лорен, заявила, что не намерена выходить на пенсию. Об этом она рассказала в интервью Deadline.

«Я не хочу думать о своем наследии. Я хочу думать о своем следующем фильме. Я подумаю о наследии, когда выйду на пенсию, но надеюсь, что никогда на нее не выйду», — объяснила Лорен.

Актриса находится под прицелом камер уже 75 лет, и ни разу за это время она не задумывалась о «плане Б». У нее не было других вариантов, кроме как добиться успехов в стране грез — Голливуде.

«Поэтому, когда вы сталкиваетесь с препятствием, которое кажется вам непреодолимым, вы не выбираете легкий путь», — советует актриса.

Молодая Софи Лорен начала строить кинокарьеру в Лос-Анджелесе в 1950 году. Поначалу ей показалось, что вся магия, которую она себе представляла в шоу-бизнесе, отсутствует. Но как только 16-летняя актриса начала знакомиться с обитателями Голливуда, она поняла, что ее место здесь.

В настоящее время Лорен редко снимается в фильмах, в основном, работает в рекламе, редко появляется на мероприятиях и ведет достаточно аскетичный образ жизни в Швейцарии, где в 2021 году открыла ресторан, который назвала в честь себя любимой.

Софи Лорен является обладательницей большого количества престижных кинонаград. В ее послужном списке два «Оскара» — за лучшую женскую роль в фильме «Брак по-итальнски» 1965 года и «Почетный Оскар» за заслуги в кинематографе 1991 года. В 2020 году Лорен снялась в фильме своего сына, режиссера Эдоарда Понти, «Жизнь впереди», который был номинирован на премию «Оскар».

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