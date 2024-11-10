Супермодель Джорджина Купер умерла во время медового месяца

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 54 0

Знаменитость вместе с новоиспеченным супругом отдыхала в Греции.

Супермодель Джорджина Купер умерла во время медового месяца

Фото: фото из открытых источников

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Известная британская модель Джорджина Купер ушла из жизни во время медового месяца в Греции. Врачи срочно госпитализировали селебрити прямо из отеля, однако специалистам не удалось спасти знаменитость. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Джорджине было 46 лет. Накануне она вышла замуж и с супругом отправилась на греческий остров Кос. К несчастью, отпуск оказался омрачен болезнью — Купер забрали на скорой из гостиницы за день до вылета домой. Медикам пришлось доставить супрермодель на остров Крит, так как состояние женщины расценивалось как тяжелое.

Знаменитость боролась за жизнь пять дней, но спасти ее не удалось. Причина смерти не разглашается. Как известно, недуг появился у Джорджины еще до свадьбы.

«Все обернулось полнейшей неожиданностью для нас. Она говорила, что хочет вернуться сюда и даже планировала остаться здесь жить и открыть бизнес», — поделился с таблоидом источник, близкий к звезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ушел из жизни звезда «Пункта назначения» Тони Тодд в канун юбилея.

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