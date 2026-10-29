Россия и страны Африки приняли декларацию и план действий до 2029 года

Россия и страны Африки по итогам третьего саммита в Москве одобрили декларацию и утвердили план действий Форума партнерства на 2027–2029 годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства сообщил, что встреча завершилась, а участие в ней приняли руководители 21 африканского государства.

По словам Путина, регулярное проведение саммитов «Россия — Африка» уже стало доброй традицией.

Итогом нынешней встречи стало принятие декларации Московского саммита, а также плана действий Форума партнерства «Россия — Африка» на ближайшие три года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о первых результатах формирования многополярного мира. По его словам, главным итогом этого процесса должно стать не само проведение международных встреч, а конкретное улучшение жизни людей.

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