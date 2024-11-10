Песков указал на непредсказуемость будущей внешней политики Трампа

Будущая внешняя политика вновь избранного президента США Дональда Трампа менее предсказуема, чем политика администрации действующего главы Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в интервью.

«Мы можем только смотреть на это. Мы можем следовать своему плану, с тем чтобы достичь тех целей, которые мы себе поставили», — объяснил Песков возможные возобновления взаимоотношения Трампа с Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на данном этапе сигналы США к началу диалога с Россией позитивные. Предвыборная речь Трампа носила важный характер, так как он говорил о мире и отсутствии идеи нанесения стратегического поражения РФ. В этом его отличие от ныне действующей администрации.

При этом Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис предсказуемы, а вот Трамп может быть непредсказуем в своих решениях придерживаться предвыборных заявлений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сказал Песков о торговой войне между США и Китаем.