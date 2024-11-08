«Прогнозы — удел специалистов»: Песков о торговой войне между США и Китаем

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 7 0

Песков: стоит дождаться действий Трампа по торговой войне США и Китая

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque

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Тема:
Выборы президента США 2024

Победивший на президентских выборах Трамп обещал предпринять шаги для защиты экономики Штатов.

Стоит дождаться конкретных шагов со стороны победившего на президентских выборах Дональда Трампа по поводу возможной торговой войны между США и Китаем. С таким заявлением в ходе брифинга выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Смотрите, прогнозы — это удел специалистов, удел политологов, экономистов и так далее. Мы же ориентируемся на конкретные слова, на конкретные заявления», — прокомментировал Песков перспективы старта торговой войны иностранных государств.

Он также отметил, что еще в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о намерении предпринять определенные шаги для защиты американской экономики. Однако стоит подождать и посмотреть на практике, что будет делать будущая администрация Белого дома.

Главными кандидатами на президентское кресло была демократ, действующий вице-президент США Камала Харрис и республиканец, который уже занимал пост американского лидера Дональд Трамп. Последний победил на выборах с большим отрывом, однако его официальная инаугурация еще впереди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США намекнули Трампу на необходимость позвонить Путину.

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