Лавров заявил о разрушении Западом им же рекламируемой глобализации

Глобализация, которую Запад продвигал как идеальную модель мировой экономики, разрушается им же самим из-за незаконных санкций и злоупотребления долларом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, которая проходит 9–10 ноября на федеральной территории «Сириус».

«Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается, и мировая экономика фрагментируется. Причины — незаконные санкции, злоупотребление долларом», — сказал министр.

Лавров отметил, что в рамках первой конференции форума была обозначена необходимость исключить зависимость от контролируемых Западом глобальных механизмов.

Также в ходе мероприятия его участники приняли совместное заявление, в котором, по словам Лаврова, содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положение дел в экономической, социальной, инвестиционной, культурной, образовательной и гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Кроме того, глава МИД РФ анонсировал вторую министерскую конференцию форума партнерства Россия — Африка, которая пройдет в 2025 году.

На днях во время выступления на международной научно-фантастической симпозиум-выставке «Создавая будущее» Лавров заявил, что Запад всеми силами стремится сохранить за собой привилегированное положение, которого достиг за счет Великих географических открытий, развития капитализма и создания благополучия благодаря колониальным империям.

Как отметил министр, западное сообщество пытается сохранить для себя лучшие условия и активно возрождает дух холодной войны. Кроме того, появляются громкие заявления о необходимости устранения неких угроз доминированию со стороны РФ, КНР и других государств, проводящих независимую национальную политику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров обсудил с коллегами в Саудовской Аравии вопросы мировой безопасности.