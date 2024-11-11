Плохой отец: Барри Кеогана критикуют из-за брошенного сына

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 20 0

Барри Кеогана записали в список «отсутствующих отцов»

Плохой отец: Барри Кеогана критикуют из-за брошенного сына

Фото: www.globallookpress.com/C Flanigan

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По мнению фанатов, актер очень мало времени уделяет двухлетнему ребенку.

Ирландского актера Барри Кеогана записали в список плохих или так называемых «отсутствующих» отцов за то, что он бросил девушку с двухлетним ребенком. Артист ответил на нападки поклонников в свой адрес и объяснил всю ситуацию. Кеогана цитирует The Independent.

«Я не отсутствующий и не безответственный папа. Люди используют моего сына как боеприпас. Я считаю, что не стоит выставлять его напоказ в сети, это несправедливо, в первую очередь, по отношению к ребенку», — сказал актер.

Также Барри Кеоган опроверг мнение о том, что причиной такого поведения стало его собственное детство. Актер не отрицает, что у него не было достойной родительской фигуры, с которой можно было бы брать пример, но это ничего не значит.

Барри Кеоган также считает, что не должен показывать сына в интернете и рассказывать о нем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новые снимки тяжелобольного Брюса Уиллиса вселяют надежду на возможную стабилизацию его состояния.

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