В Подмосковье задержана семейная пара, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков

Задержана семейная пара, которая подозревается в незаконном обороте наркотических веществ. Об этом сообщает МВД в своем Telegram-канале.

Согласно данным полиции, запрещенные вещества супруги начали синтезировать в феврале 2024 года. Под лабораторию была оборудована территория их частного дома в подмосковном коттеджном поселке.

В одной из комнат постройки полицейскими были обнаружены реакторы, колбы, оборудование для охлаждения и смешивания, а также различные химические вещества в жидком и кристаллическом виде.

«Согласно заключению эксперта, в одной из емкостей находился мефедрон общей массой более 500 граммов. Запрещенные вещества изготовлены с целью дальнейшего сбыта», — говориться в сообщении полиции.

В настоящий момент подозреваемые задержаны и взяты под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по двум статьям: приготовление к преступлению и незаконное производство и сбыт запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ изъяла более тонны кокаина и перекрыла наркотрафик в Европу через Россию. Часть веществ пытались сбыть на территории РФ.