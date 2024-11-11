Долой «зажравшегося» Зеленского: в США обсуждают проведение выборов президента Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 59 0

СВР: в США прорабатывают проведение выборов на Украине на замену Зеленского

Долой «зажравшегося» Зеленского: в США обсуждают проведение выборов президента Украины

Фото: Denes Erdos/ТАСС

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Согласно плану Госдепа, они пройдут уже в 2025 году.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов прорабатывается проведение выборов президента Украины в 2025 году для устранения нынешнего лидера* страны Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

«В качестве одного из „легитимных“ способов устранения „чрезмерно зажравшегося“ В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией», — говорится в сообщении.

На начальном этапе планируется задействовать американские фонды и научно-производственные объединения, чтобы подконтрольные организации на Украине подали инициативу проведения выборов президента. При этом выдвижение кандидатов будет осуществляться по согласованию с Госдепом. НПО из США при этом отберут общественные организации для мониторинга выборов.

В кругах украинских гражданских активистов, которых финансирует Запад, началось обсуждение вопроса о создании новой партии. Она займет проамериканскую нишу в рамках избирательной кампании. Согласно планам Госдепа, эта партия должна пройти в состав Верховной рады и стать важным элементом системы сдержек для любого президента Украины.

Владимир Зеленский был избран на пост президента Украины весной 2019 года. В стране действует режим военного положения с февраля 2022 года. При нем проведение выборов президента запрещено, на что постоянно сам глава киевского режима и ссылался. После истечения срока полномочий на должности лидера республики Зеленский узурпировал власть и теперь нелегитимно представляет Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын новоизбранного президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший пошутил, что Зеленский потеряет карманные деньги в скором времени.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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