«Была более раскрепощенная»: Глюкоза оправдалась за скандальное выступление

Впервые после откровенного концерта в Красноярске певица дала интервью.

Певица Глюкоза оправдалась за скандальное июльское выступление в Красноярске. Артистка призналась, что была на концерте более раскрепощенная, чем обычно, и публика к этому готова не была. Об этом Наталья Чистякова-Ионова рассказала в интервью VSRAP.

Летом Глюкоза появилась в нетрезвом состоянии на праздничном концерте в Красноярске. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимные места. На мероприятии присутствовали дети, поэтому разгорелся нешуточный скандал.

Многие предположили, что певица была под воздействием запрещенных веществ. Однако сама Чистякова утверждала, что принимала антидепрессанты в связи со смертью бабушки.

«В тот момент было очень тяжело, когда с одной стороны на тебя давление, и с другой ты понимаешь, что нет человека рядом, который ушел, к которому ты можешь прийти и чем-то поделиться и рассказать. Было очень больно», — рассказала о своих чувствах артистка.

Из всего произошедшего Глюкоза вынесла урок. Она отметила, что такое может произойти с любым человеком.

«Не могу сказать, что что-то такое случилось. Я просто была чуть более раскрепощенная, чем всегда. Просто аудитория к этому совершенно не была готова, потому что я всегда такая на йоге, на хорошем питании, на том, на сем. И для людей это было неожиданно», — заявила знаменитость.

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