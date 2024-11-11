«Была более раскрепощенная»: Глюкоза оправдалась за скандальное выступление
Глюкоза считает, что публика не была готова к ее откровенности
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Впервые после откровенного концерта в Красноярске певица дала интервью.
Певица Глюкоза оправдалась за скандальное июльское выступление в Красноярске. Артистка призналась, что была на концерте более раскрепощенная, чем обычно, и публика к этому готова не была. Об этом Наталья Чистякова-Ионова рассказала в интервью VSRAP.
Летом Глюкоза появилась в нетрезвом состоянии на праздничном концерте в Красноярске. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимные места. На мероприятии присутствовали дети, поэтому разгорелся нешуточный скандал.
Многие предположили, что певица была под воздействием запрещенных веществ. Однако сама Чистякова утверждала, что принимала антидепрессанты в связи со смертью бабушки.
«В тот момент было очень тяжело, когда с одной стороны на тебя давление, и с другой ты понимаешь, что нет человека рядом, который ушел, к которому ты можешь прийти и чем-то поделиться и рассказать. Было очень больно», — рассказала о своих чувствах артистка.
Из всего произошедшего Глюкоза вынесла урок. Она отметила, что такое может произойти с любым человеком.
«Не могу сказать, что что-то такое случилось. Я просто была чуть более раскрепощенная, чем всегда. Просто аудитория к этому совершенно не была готова, потому что я всегда такая на йоге, на хорошем питании, на том, на сем. И для людей это было неожиданно», — заявила знаменитость.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Глюкоза и Гуф привлекли внимание правоохранителей.
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