Дешево и полезно: чем можно заменить дорогую красную рыбу

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Терапевт Емельянова: скумбрия не менее полезна, чем красная рыба

Дешево и полезно: чем можно заменить дорогую красную рыбу

Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

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Скумбрия содержит не меньше полезных свойств, нежели красная рыба. Об этом рассказала изданию aif.ru врач-терапевт Галина Емельянова.

По словам специалиста, в скумбрии и лососевых содержится примерно одинаковое количество витамина D и омега-3, а также полиненасыщенных жирных кислот. Омега-3 отвечает за красоту, молодость, помогает при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза, повышает умственную работоспособность и обладает противовоспалительным эффектом. Кроме того, в этой рыбе много фосфора, хрома, меди, йода и селена. Последние два вещества необходимы для работы щитовидной железы.

Лучше всего скумбрию есть в вареном, запеченном, тушеном или приготовленном на гриле виде. Так любимая многими копченая рыба сохраняет все нужные вещества, но, по словам врача, является далеко не самым полезным продуктом.

«Она не рекомендуется пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек, беременным женщинам. Кроме того, в копченой рыбе большое количество соли. Также имеются данные, что в копченых продуктах могут содержаться канцерогены», — пояснила Емельянова.

Скумбрию или любую другую рыбу важно включать в рацион не реже, чем два-три раза в неделю. А в год человеку нужно съедать не менее 28 килограммов, то есть приблизительно 500 граммов в неделю.

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