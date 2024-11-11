Захарова призвала Трампа исправить ошибки действующей администрации США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Представитель МИД РФ заявила, что Россия не нуждается в том, чтобы ее «усаживали» за стол переговоров.

Захарова призвала Трампа исправить ошибки действующей администрации США

Фото: CJ GUNTHER/ТАСС

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Президент США Дональд Трамп должен исправить «преступные ошибки» действующей администрации государства, а не устраивать мирные переговоры между Украиной и Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на слова пресс-секретаря штаба Трампа Кэролайн Левитт, заявившей, что в первый же день вступления в должность новый глава Белого дома усадит Киев и Москву за стол переговоров.

«Усаживать Россию не надо. Надо исправлять те преступные ошибки, которые совершили американские либеральные демократы», — сказала Захарова в общении с RTVI.

Дипломат напомнила, что именно Вашингтон запретил президенту* Украины Владимиру Зеленскому участвовать в переговорах с РФ, для чего на Украине был издан соответствующий закон.

Агентство Associated Press ранее процитировало Левитт, которая заявила, что первый день Трампа в должности президента «включает привлечение Украины и России за стол переговоров для завершения конфликта».

В свою очередь Washington Post со ссылкой на собственные источники в окружении Трампа сообщила, что он провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В публикации уточняется, что лидеры обсудили вопросы мира на европейском континенте, скорое разрешение ситуации на Украине и территориальный вопрос. При этом в последнем пункте Трамп якобы принял сторону России.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг публикацию американского издания, назвав ее «чистой выдумкой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле указали на непредсказуемость будущей внешней политики нового президента США Дональда Трампа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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