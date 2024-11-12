«Не хватало денег»: кем работала Ирина Болгар до переезда в Швейцарию

Скандально известная Ирина Болгар оказалась не адвокатом, а тренером по йоге.

Сестра скандально известной предполагаемой матери троих детей Павла Дурова Ирины Болгар рассказала правду о профессиональной деятельности Ирины до переезда в Швейцарию. Откровениями женщина поделилась в одном шоу на федеральном канале.

Ирина Болгар в соцсетях позиционирует себя как дизайнер и адвокат. Однако ее сестра Марина Ивушкина (Болгар) это опровергает.

«Раньше работала в салоне ротанга плетеной мебели продавцом, а дальше она стала работать йога-тренером. Не знаю, где, но очень много лет она проработала йога-тренером до момента, пока она не уехала в Европу, жить в Швейцарию», — раскрыла правду женщина.

Также она поделилась подробностями из ранней жизни Болгар. Когда сестры жили вместе, то разногласий у них не возникало, а потом Болгар стала обеспеченной и отвернулась от семьи. Позднее, когда их мама оказалась в реанимации, Болгар выделила маленькую сумму, а просьбу приехать на похороны и вовсе проигнорировала.

Перед тем как уехать в другую страну, Болгар оставила все вещи родным, так как там они ей не понадобились.

«Сказала маме, что мы можем их продавать, отдавать, выбрасывать, что угодно делать: ей они не нужны. Мы вещи продавали потому, что не хватало маме денег, собственно, чтобы оплачивать кредиты, которые у нее были», — уверяет Марина.

Сама Ирина Болгар пока никак не отреагировала на такие заявления сестры. Подписчики уверены, что предполагаемая мать троих детей Павла Дурова обязательно даст ответ.

Ранее 5-tv.ru писал, что квартиру родителей Ирины Болгар в центре Петербурга выставили на продажу.

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