Технологическое оружие: Маск играет ключевую роль в деятельности Трампа

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 28 0

АВС: Илон Маск играет ключевую роль в формировании новой команды Трампа

Технологическое оружие: Маск играет ключевую роль в деятельности Трампа

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Jeffrey Mayer

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Миллиардер поддерживает террористический режим Киева.

Американский миллиардер Илон Маск является ключевой фигурой в формировании будущей администрации Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на личный источник.

Согласно имеющейся информации, Илон Маск практически ежедневно находится в резиденции избранного президента, которая расположена в Мар-а-Лаго. Это активное присутствие бизнесмена в жизни новой администрации указывает на его важную роль и влияние на кадровые назначения. Их сотрудничество вызывает неподдельный интерес, так как Маск представляет собой влиятельную фигуру в сфере технологий и инноваций, а его взгляды могут существенно повлиять на стратегические решения на высшем уровне.

Также эту мысль подкрепляет участие миллиардера в приватных телефонных диалогах Трампа с лидерами ряда стран. Среди них также был президент* Украины Владимир Зеленский. Беседа длилась 25 минут. В ходе нее Маск обещал Незалежной предоставление доступа к системе Starlink.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходили выборы в США и почему с Трампом получится договориться.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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Технологическое оружие: Маск играет ключевую роль в деятельности Трампа

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