В России выросли цены на подсолнечное масло осенью 2024 года

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Увеличение стоимости продукта наблюдается во всем мире.

В России выросли цены на подсолнечное масло осенью 2024 года

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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В России осенью 2024 года выросла цена на подсолнечное масло. Об этом сообщили «Известиям» в Минсельхозе РФ.

В октябре стоимость за одну тонну продукции подсолнечника составляла около 41 тысячи рублей, а в ноябре уже более 43 тысячи. По данным ведомства, основной причиной таких показателей является сокращение урожая. Компании платят за сырье 90% от стоимости производства масла. Увеличение цен наблюдается во всем мире.

Помимо этого, в 2024 году в ряде стран зафиксировали снижение производства масла. В частности, в России, Аргентине, странах ЕС и на Украине. Несмотря на это, РФ продолжается оставаться лидером по объему изготовления.

Также на 40% выросла экспортная стоимость продукции из России. К декабрю экспортные пошлины будут около восьми тысяч рублей, а к январю могут подняться до 15 тысяч рублей. По мнению экспертов, подобные меры помогут остановить рост цен на масло внутри страны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Россию начали поставлять сливочное масло из Турции. Россельхознадзор рассматривает возможность сотрудничества еще с шестью государствами. В перспективе планируется наладить поставки продукции с 16 предприятий.

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