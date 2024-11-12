«Мы мутили схемы»: Natan честно высказался об интрижках с Лерчек и Бьянкой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Рэпер Natan похвалил себя за высокие рейтинги благодаря его интрижкам на шоу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/natanonline; 5-tv.ru

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Певец «снимает перед собой шляпу».

Рэпер Natan считает, что популярное шоу на федеральном канале бьет рейтинги благодаря ему и его интрижкам. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Музыкант прокомментировал бурную реакцию на очередную серию проекта, где женатый артист переключился с романа с блогером Лерчек на поцелуи с певицей Бьянкой.

Сперва он сравнил себя с героем турецкого сериала, сменив оригинальное название шоу на «Великолепный Натан в Джунглях». А после рассказал, что перед Лерчек ему было неудобно из-за инцидента с Бьянкой. И призвал всех про это забыть, так как они с исполнительницей только мутили схемы. 

Зрителей же Natan призвал обратить внимание на то, как хорошо поработала команда проекта.

«Команда — красавчики. Снимаю шляпу перед вами и перед собой тоже, потому что благодаря вам и мне, в том числе, мы сейчас бьем все рейтинги. Но то, как они монтируют диалоги и лепят их на наш роман с Лерчек — это отдельное искусство», — сказал музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Natan признал свою вину и записал видеообращение к подписчикам.

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