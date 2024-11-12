Паралич лица грозит тем, кто ходит без шапки осенью и зимой

Пренебрежительное отношение к здоровью может привести не только к простуде и переохлаждению.

Паралич мимических мускул и поражение нерва на лице можно получить, если ходить в холодную погоду без шапки. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-невролог Юлия Валуйская.

Нестабильные погодные условия в осенне-зимний период опасны для тех, кто не укрывает от холода голову и уши, заверяет специалист. Такое пренебрежение может привести к переохлаждению височно-нижнечелюстной области, что не редко становиться причиной воспаления. Из-за этого человек может испытывать сильную боль. Кроме того, может возникнуть недостаточность кровообращения конечных ветвей лицевого нерва, что ведет к ослаблению и параличу мышечной мускулатуры.

Валуйская отмечает, что при любых заметных изменениях на лице, например, возникновении ассиметрии, стоит немедленно обратиться к врачу. Паралич частей тела, в том числе и лицевых мышц — это один из признаков инсульта. Поэтому важно в первую очередь исключить нарушения мозгового кровообращения.

«Если этот диагноз не подтвердится, то, в зависимости от сопутствующих заболеваний, пациент с невритом лицевого нерва проходит лечение либо в круглосуточном стационаре, либо в дневном стационаре, либо амбулаторно», — пояснила эксперт.

При возникновении боли в лице необходимо оценить ее характер: воспалительная она или нейропатическая. От этого зависит, какое лечение назначит врач, так как оно может кардинально отличаться.

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