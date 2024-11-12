Суд отказал Слепакову* в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 35 0

Сбежавший из России артист неоднократно подавал подобные заявления, однако каждый раз получал отказ.

Суд отказал Слепакову* в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Верховный суд России отказал артисту Семену Слепакову* в рассмотрении жалобы о снятии статуса иностранного агента. Информация об этом следует из карточки производства.

В реестр иноагентов Слепаков попал в апреле 2023 года. Как стало известно позже, такой статус в России ему присвоили за исполнение антивоенных песен и стихов. Помимо этого, бывшая звезда российского ТВ получал иностранное финансирование до начала СВО одной операцией в январе 2021 года и 28 операциями с октября 2021 по декабрь 2022 года.

Слепаков неоднократно обращался в суд с просьбой снять с него статус иноагента, однако каждый раз его заявления оставались без рассмотрения.

В марте 2022 года Слепаков покинул Россию и переехал в Израиль, выразил свое несогласие с проведением спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавший в Израиль Семен Слепаков погасил 19-миллионнный долг в России. По мнению адвоката Андрея Алешкина, это свидетельствует о том, что Семен Слепаков пока не готов окончательно разрывать все связи с Россией и, возможно, планирует вернуться.

* — признан иностранным агентом на территории РФ по мнению Минюста.

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