В Петербурге появился новый медиафасад большой площади

Медиахолдинг МАЕР установил в Петербурге новый медиафасад, площадь которого превышает 1150 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как подчеркнули в МАЕР, медиафасад запущен в рамках формирования в городе единой цифровой сети уличного медиа, что открывает широкие возможности как для бизнеса, так и для продвижения национальных интересов.

Высокотехнологичный медиафасад установлен на 23-м километре питерской Кольцевой автомобильной дороги (КАД). Высокий трафик обеспечивается локацией рядом с развязкой с проспектом Энгельса и трассой федерального значения А-121 «Сортавала». Он стал вторым по размеру в городе среди конструкций, установленных МАЕР. Рекламная конструкция имеет обзор на восемь полос движения кольцевой магистрали.

«С запуском нового медиафасада мы увеличиваем охват аудитории в Питере до 3,2 миллиона человек в месяц. В дополнение к двум медиафасадам в Северной столице с начала года уже запущена целая сеть цифровых экранов на КАД. Мы стремимся к показателю, который позволит охватить 90% жителей региона. Новые уличные экраны – это инструмент для продвижения продукции отечественных предприятий, дополнительные возможности для развития брендов. Как уличное медиа, мы используем эти площадки и для поддержки национальных приоритетов, трансляции социально важных новостей, рассказываем об образовательных, экономических, культурных, спортивных достижениях нашей страны. В Питере на сегодняшний день показатель эффективной аудитории превысил 380 миллионов визуальных контактов в месяц», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Как сообщили в МАЕР, сеть нового уличного медиа компании обеспечивает уже более 7,35 миллиарда визуальных контактов в месяц. Ежемесячный охват аудитории достиг 30 миллионов человек. Также медиахолдинг анонсировал создание в 2025 году единой цифровой платформы, которая позволит выстраивать кросс-канальные коммуникации и максимально быстро находить целевую аудиторию в медийном пространстве. В основу системы лягут алгоритмы и персонализированные решения, разработанные внутри медиахолдинга.