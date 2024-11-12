«Карта сочувствия»: Кейт Миддлтон поймали на лжи про онкологию

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 184 0

Онкозаболевание Кейт Миддлтон подвергли сомнению в Великобритании

«Карта сочувствия»: Кейт Миддлтон поймали на лжи про онкологию

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Об этом объявила британская журналистка, назвав реальный диагноз королевской особы.

В Сети начинают сомневаться, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон была в самом деле больна раком. Об этом пишет издание Page Six.

Отмечается, что некая британская журналистка сообщила: в начале 2024 года у королевской особы были обнаружены предраковые клетки. Безусловно, этот диагноз нельзя назвать утешительным, однако он все же не так страшен, как онкология.

Теперь фанаты полагают, что болезнь Миддлтон — пиар-ход, благодаря которому принцесса рассчитывала спасти репутацию семьи.

«Она сочла уместным разыграть карту сочувствия, когда популярность королевской семьи находится на рекордно низком уровне», — отметил один из интернет-пользователей.

Автор статьи заключил, что журналистка, из-за которой и, вероятно, не хотела обвинить Миддлтон во лжи, а лишь неверно передала информацию, которой на тот момент владела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Уильям рассказал о здоровье болеющей раком Кейт Миддлтон.

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