«Побойтесь Бога»: глава Коми дал сутки на ремонт лифтов в больнице

Ростислав Гольдштейн был недоволен бездействием своих подчиненных.

Новый поворот в скандале, о котором стало известно после того, как в дело вмешались журналисты «Известий». В небольшом городке в республике Коми открыли новую больницу, но в ней не работают лифты.

Операционная — на четвертом этаже, а реанимация — на первом. Пациентов приходится носить по лестницам на руках. Четыре дня назад мы рассказали об этом в репортаже. И вот сегодня глава региона Ростислав Гольдштейн устроил разнос своим подчиненным.

«Исправили? Еще 15 дней? А людей на простынях носить? Побойтесь Бога! Когда сделаете? 15-18 дней? Нет! Ответ неверный», — заявил врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

Его подчиненные пообещали подобрать организацию и выполнить работы в течение суток.

Врио губернатора поручил чиновникам выехать на место и лично решить проблему. По нашим данным, дело уже сдвинулось с мертвой точки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на строительство больницы было потрачено более полумиллиарда рублей.