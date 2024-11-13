«Побойтесь Бога»: глава Коми дал сутки на ремонт лифтов в больнице

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Глава Коми поручил исправить проблему с неработающими лифтами в больнице

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ростислав Гольдштейн был недоволен бездействием своих подчиненных.

Новый поворот в скандале, о котором стало известно после того, как в дело вмешались журналисты «Известий». В небольшом городке в республике Коми открыли новую больницу, но в ней не работают лифты.

Операционная — на четвертом этаже, а реанимация — на первом. Пациентов приходится носить по лестницам на руках. Четыре дня назад мы рассказали об этом в репортаже. И вот сегодня глава региона Ростислав Гольдштейн устроил разнос своим подчиненным.

«Исправили? Еще 15 дней? А людей на простынях носить? Побойтесь Бога! Когда сделаете? 15-18 дней? Нет! Ответ неверный», — заявил врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

Его подчиненные пообещали подобрать организацию и выполнить работы в течение суток.

Врио губернатора поручил чиновникам выехать на место и лично решить проблему. По нашим данным, дело уже сдвинулось с мертвой точки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на строительство больницы было потрачено более полумиллиарда рублей.

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