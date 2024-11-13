Премьер Японии уснул во время собственного переизбрания

Голосование завершилось в его пользу.

Теперь кадры, которые последние сутки обсуждают уже во всем мире. На них — премьер-министр Японии Сигэру Исиба, который заснул во время его же переизбрания на этот пост.

Многие коллеги, конечно, отметиили, что Исиба отключился, но никто не посмел его разбудить. Более того, большинство проголосовали за назначение Сигэру на второй срок, хотя сам политик в победе, похоже, даже не сомневался.

Как завил главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси, премьер задремал от «работы до поздней ночи», а также в связи с приемом лекарств от простуды. В остальном, по официальной информации, здоровье главы правительства опасений не вызывает.

Ранее 5-tv.ru писал о первом в мире носителе мозгового импланта Neuralink — мужчина пользуется им до десяти часов в день и никогда не жалуется на усталость.